Bienvenue chez nous : un couple vivement critiqué va faire appel à la justice

Depuis lundi 27 janvier, une nouvelle semaine de compétition a été lancée dans l'émission Bienvenue chez nous (TF1). Parmi les participants en lice pour remporter le titre de meilleur hôte figurent Audrey et Dimitri. Le couple détient l'établissement baptisé Les Spas de Vénus à Charavines (Auvergne-Rhône-Alpes), lequel est décrit comme étant une maisons d'hôtes "romantique". Problème, leur attitude est difficilement passée auprès des internautes. Ces derniers ne s'en sont pas cachés et se sont empressés de faire part de leurs critiques sur Twitter. Et c'est particulièrement Audrey qui en prend pour son grade chaque soir depuis le début de la semaine. "C'est pas possible autant de sans gêne, de non culture et de bêtises condensées. Probablement la plus détestable candidate de cette série" a notamment estimé un twittos très agacé.

L'histoire aurait pu s'arrêter là mais un autre problème est venu se glisser dans l'affaire. En effet, certaines personnes mal intentionnées sont allées jusqu'à décrédibiliser la maison d'hôtes d'Audrey et Dimitri en laissant de faux avis Google acerbes sur le site de leur établissement. Résultat, la côte de celui-ci a incontestablement chuté alors qu'il était jusqu'à présent plutôt bien noté. "Je n'y suis pas allée, je l'ai découvert à la télé et, sincèrement, ce lieu n'a rien de glamour" a commenté un anonyme. Blessés et décidés à ne pas se laisser faire, les amoureux menacent. "Ne vous inquiétez pas, la gendarmerie vous retrouvera. [...] Une plainte sera émise contre vous et vous nous devrez des indemnités." A noter que la publication de faux avis est formellement interdite en France. L'internaute en question pourrait bien devoir mettre la main à la poche pour se défaire de son acte. Voilà un faux séjour qui peut coûter cher !