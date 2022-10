Bigflo et Oli : Un des frères en larmes face à Frédéric Lopez, gros moment d'émotion...

Ils ne s'étaient jamais autant livrés. Bigflo et Oli étaient ce dimanche 23 octobre les invités du premier numéro de la nouvelle émission de France 2, Un dimanche à la campagne présentée par Frédéric Lopez. Face à Charlotte De Turckheim et Barbara Schulz également présentes, les deux rappeurs originaires de Toulouse se sont exprimés sans pudeur sur leur enfance, leurs parents et leur lien fraternel.

Durant cet échange, Bigflo et Oli ont notamment évoqué une personne qui leur tient à coeur et dont ils se sont assez peu exprimés, c'est Pierrette qu'ils considéraient comme leur deuxième mère. "C'est une voisine qui habitait à côté de chez nous, et pendant des années, j'ai traîné avec cette dame-là qui était âgée et c'est devenu comme ma mère", a confié Oli. "Elle me parlait beaucoup de la routine. Elle me disait : 'Ne te forces jamais à faire des trucs que tu n'as pas envie. Regarde-moi, je suis là, je suis bloquée. Malheureusement elle est décédée quand j'étais assez jeune. Et je me suis dit à ce moment-là : 'La vie c'est une dinguerie, c'est n'importe quoi. Il faut que je profite, que je casse tout. J'ai envie de tout voir, de tout sentir, de tout goûter' Et ça m'a fait un déclic ce jour-là", a-t-il poursuivi.

"On rêve à deux, on avance à deux"

Enfant, Oli a été contraint de passer de longs mois à l'hôpital en raison de problèmes de respiration. "Je me souviens de lui avec plein de tuyaux dans le nez", a raconté son frère Flo. De son côté, Oli en a profité pour rendre un bel hommage à son grand frère : "A la mort de Pierrette, on a passé encore plus de temps et, c'était le seul avec qui je pouvais en parler (...) Flo m'a appris le rap, c'est un super grand frère. Ce truc d'une routine qui pouvait être un peu stressante dans une famille qui n'a pas trop d'argent, qui s'engueule et qui se déchire... moi je ne l'ai pas vécu comme ça. Moi, j'ai la sensation de ne pas avoir eu la même enfance que Flo."

Ces propos n'ont pas manqué d'émouvoir le principal concerné, Flo, qui n'a pas su contenir ses larmes : "Je ne sais pas si c'était vraiment conscient. On était juste dans notre bulle, a-t-il ainsi réagi. Notre père nous disait toujours : 'Les frères sont unis comme les deux doigts de la main'. Nous, c'était logique que tout se fasse à deux frères. On est toujours ensemble. "On a rêvé à deux et encore aujourd'hui, on rêve à deux, on avance à deux dans quasiment tout", a conclu son frère Oli.