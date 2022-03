Bilal Hassani : Son frère Taha a aussi été victime de harcèlement (EXCLU)

Dans la famille, tout le monde connait Bilal Hassani, chanteur, candidat de The Voice Kids, représentant de la France à l'Eurovision en 2019. Mais peu de gens savent que le jeune artiste a un grand frère, Taha, lui aussi au centre de l'ouvrage que leur maman a rédigé aux éditions Michel Lafon. Le 3 février 2022, Amina Frühauf a effectivement fait publier un récit autobiographique dans lequel elle se raconte et livre ses joies et ses peines en tant que mère.

C'est avec beaucoup de fierté, et une étincelle dans les yeux, qu'Amina Frühaut évoque ses deux fils Taha et Bilal. Avec une certaine souffrance qu'elle parle de la haine que l'un comme l'autre a provoqué malgré eux. Bilal Hassani a porté plainte pour cyber-harcèlement en 2019 et son frère, passionné par la pratique du Go, a lui aussi été victime d'une haine injustifiée sur les bancs du collège. "Ses camarades trouvaient que son nom était très très long, imprononçable, explique sa mère à Purepeople. Ils trouvaient qu'il avait les cheveux bouclés. Qu'il avait des cheveux de mouton. Il me demandait de lui défriser les cheveux, je ne comprenais pas pourquoi."