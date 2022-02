Amina Frühauf : Son fils Bilal Hassani est né... malgré une double contraception (EXCLU)

Il a parcouru un long chemin depuis que le public l'a découvert, en 2015, dans la deuxième saison de l'émission The Voice Kids. Représenter la France à l'Eurovision, être une icone de mode, avoir deux albums à son actif en l'espace de deux ans - plus une réédition -, participer à un film américain avec Will Ferrell et Rachel McAdams diffusé sur Netflix... Bilal Hassani a un sacré Curriculum, pour une jeune artiste de 22 ans. Mais tout cela aurait bien pu ne jamais arriver... puisque sa maman, Amina Frühauf, ne souhaitait pas avoir d'autre enfant après la naissance de son fils aîné Taha.

J'ai un enfant, j'ai contribué, terminé

C'est ce qu'elle raconte dans les pages de son livre autobiographique, intitulé Être mère, paru chez Michel Lafon le 3 février dernier. Quand elle a appris qu'elle était enceinte de Bilal, Amina Frühauf pensait que c'était scientifiquement impossible. "Ce n'était pas prévu, tout simplement, parce que j'étais sous double contraception, sans exagération, explique-t-elle à Purepeople. Les mamans doivent le savoir, ce n'est vraiment pas une partie de plaisir d'être enceinte, et ça l'est moins encore d'accoucher. Je me suis dit 'C'est bon, j'ai un enfant, j'ai contribué, terminé'."