Bilal Hassani et sa maman prêts à "couper le cordon" ? Leur réponse cash

Très proche de sa maman, Bilal Hassani ne compte pas se passer d'elle de sitôt. Il a toutefois modéré ses propos : "Le cordon est coupé. On a vraiment constaté ça, surtout après la première année en travaillant ensemble. Avoir une maman c'est quelque chose, avoir une manager c'en est une autre." Cette proximité est, à un moment, devenue légèrement envahissante : "On a peut-être un peu mélangé les deux, surtout au début, parce que quand on faisait des journées à faire des concerts partout en France, on rentrait ensemble et on travaillait encore une fois rentrés à la maison."

Depuis que Bilal Hassani a déménagé, les choses sont rentrées dans l'ordre. Néanmoins, Amina "a ses clés" et "rentre quand elle veut" chez son fils. L'artiste sait qu'il lui doit beaucoup pour ne pas dire tout. C'est elle qui l'a protégée quand il a subi la vague de haine sur les réseaux sociaux, qui lui a donné l'envie de continuer et qui lui a dégagé la route après cette malheureuse aventure : "Elle est partie au front sans moi, a-t-il expliqué à Yann Barthès. Elle a continué mon combat pendant quelques jours jusqu'à ce que je me réveille et que je me dise 'la flamme est encore là'". Oui, Bilal restera à tout jamais le roi d'Amina.