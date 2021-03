Billie Eilish transformée : méconnaissable en blonde platine, elle fait quand même l'unanimité

Lors des 63e Grammy Awards, dimanche 14 mars 2021, Billie Eilish était encore mi-brune mi-vert fluo ! Elle y a remporté deux nouveaux prix, dans les catégories Enregistrement de l'année et Meilleure chanson écrite pour un contenu visuel, grâce aux chansons Everything I Wanted et No Time To Die. Cette dernière est la bande originale du film Mourir peut attendre de la saga James Bond, qui sortira en octobre 2021.

Billie s'est récemment livrée dans le documentaire Billie Eilish : The World's a little blurry, sorti sur Apple TV+. Elle y parle de sa dernière histoire d'amour avec le rappeur 7:AM. "Je n'étais pas heureuse. Je ne voulais pas les mêmes choses que lui et je ne pense pas que ce soit juste, explique-t-elle au sujet de leur rupture. Je ne pense qu'on devrait être dans une relation où les choses qui t'intéressent n'ont aucune importance pour la personne qu'on aime. Il y avait juste un manque d'effort. Je lui disais : 'Mec, tu n'as pas assez d'amour pour t'aimer toi, donc tu ne peux pas m'aimer. Et tu ne m'aimes pas. Tu penses que tu m'aimes'. Moi par contre je l'aime, ce qui rend ça plus difficile. Je ne l'ai pas oublié, je n'arrive pas à trouver quelqu'un d'autre. Je n'ai pas cessé d'avoir de l'amour pour lui. Je ne veux pas le réparer. Je ne peux pas. J'ai essayé."