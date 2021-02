Billie Eilish "misérable" : une rupture difficile, comment son ex l'a blessée

Quand on est fan de Billie Eilish, la seule chose sur laquelle on pouvait s'appuyer pour en connaître plus sur sa vie privée était sa musique. Pour la toute première fois, la chanteuse américaine s'est livrée sur son ancien compagnon, le rappeur 7:AMP, dont le nom de famille est Brandon Adams.

Dans le documentaire Billie Eilish : The World's a little blurry (Apple TV+), elle donne un aperçu de leur histoire. Progressivement, le rappeur qu'elle surnomme "Q" a commencé à lui donner de moins en moins d'attention. Au début du documentaire, on entend les deux discuter et se dire "je t'aime". À la fin, ils sont séparés...

"Je n'étais pas heureuse. Je ne voulais pas les mêmes choses que lui et je ne pense pas que ce soit juste. Je ne pense qu'on devrait être dans une relation où les choses qui t'intéressent n'ont aucune importance pour la personne qu'on aime. Il y avait juste un manque d'effort. Je lui disais : 'Mec, tu n'as pas assez d'amour pour t'aimer toi, donc tu ne peux pas m'aimer. Et tu ne m'aimes pas. Tu penses que tu m'aimes'", a déploré Billie Eilish.

"Moi par contre je l'aime, ce qui rend ça plus difficile. Je ne l'ai pas oublié, je n'arrive pas à trouver quelqu'un d'autre. Je n'ai pas cessé d'avoir de l'amour pour lui. Je ne veux pas le réparer. Je ne peux pas. J'ai essayé", poursuit la chanteuse de 19 ans. Dans le documentaire, on comprend que Billie Eilish regrettait que son compagnon ne fasse pas spécialement d'efforts afin de venir la voir en concert ou passer du temps avec elle.