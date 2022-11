Black Friday 2022 : les promos phares de ce lundi 21 novembre

Achetez le kit de construction Lego Star Wars Bébé Yoda pour 69,90 € sur Amazon

Pour Noël, embarquez votre enfant direction la galaxie et ses batailles. Ce kit de construction Lego Star Wars Bébé Yoda est un cadeau de rêve pour n'importe quel fan de la célèbre saga. Et Amazon dévoile une super promo pile dans les temps pour les fêtes. Ce produit vous est ainsi proposé au prix de 69,90 € au lieu de 89,99 €. Plus de 20 € d'économie pour un jeu Lego Star Wars, on craque. Ces 22 % de réduction sont une très belle opportunité.

Votre enfant pourra ainsi s'amuser à fabriquer le plus mignon des personnages, le fameux Bébé Yoda, aussi appelé l'Enfant et apparu dans la série le Mandalorien. Et avec ces instructions claires, chacun à partir de 10 ans pourra recréer cette figurine. Pour avoir l'impression de donner vie au vrai Bébé Yoda, la tête, la bouche et les oreilles sont mobiles. Le kit de construction Lego Star Wars l'Enfant comprend également le pommeau de levier de vitesse du vaisseau spatial Razor, soit le jouet favori du personnage, un panneau d'information et une mini figurine Bébé Yoda. Des heures de jeu attendent donc votre enfant !