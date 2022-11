Black Friday 2022 : retour sur les meilleures promos de ce jeudi 24 novembre

Achetez la peluche Ma Loutre Câlins Bonne Nuit de Fisher Price pour 27,80 € sur Amazon

En tant que jeune parent, la mission doudou idéal est primordiale. Ce sera en effet la peluche qui accompagnera votre enfant de nombreuses années, voire toute sa vie. Alors vous devez faire le meilleur choix. En l'occurrence la peluche Ma Loutre Câlins Bonne Nuit de Fisher Price. Sa réduction sur Amazon est en plus à tomber. Son prix chute ainsi de 38,73 € à 27,80 €. Vous allez donc économiser pas moins de 28 %, une affaire en or. On n'attend plus et on dit oui à ces 10 € de réduction.

Cette peluche est littéralement multifonction. Lumière, musique, mouvement, elle fait tout ! Son ventre va ainsi se soulever et s'abaisser pour reproduire des respirations à un rythme constant. Apaisement garanti. Et son design et sa matière toute douce sont bien évidemment à craquer. Sa queue satinée et son tissu pelucheux apporteront le réconfort nécessaire à votre petit. Cette peluche de loutre produit également plusieurs effets sonores. Berceuses ou sons comme des battements de coeur, c'est au choix. Des jeux de lumière finiront de créer un espace de tranquillité pour votre petit.

5. Une réduction ultra alléchante de 31 % pour cette conteuse pour enfants Ma Fabrique à Histoires de Lunii grâce au Black Friday