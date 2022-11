Black Friday : Ce sèche-cheveux volumisant phare de 2022 est à moins de 50 €

Achetez le sèche-cheveux volumisant Salon one-step de Revlon pour 49,99 € sur Amazon

Sa répartition homogène de l'air, grâce à sa technologie ionique, permet de sécher les cheveux bien plus rapidement qu'un appareil classique. Et dites adieu aux petits frisottis et à l'électricité statique qui gâchent votre brushing. Une innovation combinée à une technologie céramique qui répartit équitablement la chaleur sur vos cheveux. Ils sont ainsi préservés durablement. Vous avez également le choix entre deux réglages de température.

Après le séchage, place à la coiffure. Le mélange de picots en nylon et pointes rondes de la brosse va démêler vos cheveux sans effort. Et les poils de sangliers vont, dans le même temps, accrocher les cheveux pour leur donner du volume. Pour terminer, la touche Air Froid viendra fixer le tout. Résultat : des racines volumineuses, un lissage parfait sur la longueur et des pointes aux courbures parfaites. Idéal pour attirer tous les regards lors d'une soirée !