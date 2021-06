Black M victime d'un accident sur le tournage de District Z : il dévoile sa "blessure de guerre"

C'est reparti pour un tour ! Des mois après le lancement de District Z sur TF1, le nouveau divertissement imaginé par Arthur, le tournage de la saison 2 a été entamée lundi 7 juin. L'animateur l'avait annoncé au cours du week-end sur Twitter, promettant de gros changements comme la présence de beaucoup plus de zombies par exemple. Déjà deux premières émissions ont été tournées avec Camille Cerf, Christophe Beaugrand, Florent Peyre, Edgar Yves et Virginie Hocq, puis avec Baptiste Lecaplain, Bruno Sanchez, Monsieur Poulpe et Inès Van Damme. Mercredi 9 juin, c'est une autre équipe qui a été mise au défi d'enchaîner les épreuves toute une nuit.



Cette fois, c'est Rayane Bensetti, Héloise Martin, Brahim Zaïbat, Black M et sa femme Léa Djadja qui ont été sélectionnés. Via leurs réseaux sociaux, les stars ont partagé quelques instants en coulisses du tournage, bien heureux mais épuisés par l'expérience. Black M en particulier s'en souviendra longtemps, et pour cause, le rappeur a été victime d'un léger accident. En story Instagram, il est apparu au bout d'un moment avec un bandage à la main. "2h20 du matin, toujours sur ce foutu tournage District Z. Mesdames et Messieurs, voilà, blessure de guerre", a-t-il commenté en dévoilant sa main.

Une situation qui a par la suite beaucoup fait rire ses coéquipiers, dont sa femme et mère de ses deux enfants, Léa. "On n'est pas sorti indemne", s'est-elle moquée dans un éclat de rire en le filmant. Malgré la fatigue et les galères rencontrées, Black M a confié s'être régalé à fuir les zombies et à se dépasser pendant plusieurs heures. Il n'en restait toutefois pas moins soulagé lorsque le jeu s'est enfin terminé. "Ça y est c'est la fin, on est dans le taxi, on rentre chez nous. Merci District Z", a-t-il conclu au petit matin de ce jeudi 10 juin 2021.