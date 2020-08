Blackpink: Disparition alarmante de Lisa, 23 ans, avant la sortie de "Ice Cream"

Faut-il s'inquiéter pour le bien-être de Lisa ? Le 28 août 2020, le groupe Blackpink a signé un retour fracassant – encore un ! – en dévoilant le titre Ice Cream, une ode aux saveurs estivales que les quatre stars de la K-Pop partagent avec Selena Gomez. Et cette chanson a sans doute cumulé les millions de vues en l'espace de quelques heures – 133 millions, exactement, trois jours après sa mise en ligne –, mais elle a surtout semé comme un vent de discorde au sein des fans. La cause ? Une inégalité entre le temps de parole de chacune.

Il est vrai que dans Ice Cream, Lisa tient la vedette, à la tête de la majorité des punchlines, des mimiques et un solo de rap inoubliable – alors qu'initialement, Jennie était la rappeuse principale du groupe. À côté de ça, ses consoeurs font un peu pâle figure. Rosé chante quelques phrases assise auprès d'un labrador et Jisoo n'a pas plus de six ou sept mots à elle toute seule – en anglais, cela dit, alors qu'elle ne maîtrise pas la langue ! Mais dans l'univers de la K-Pop, un fan mécontent en vaut cent satisfaits. Et certains ont demandé à ce que Lisa disparaisse des Blackpink pour payer cette popularité excessive.