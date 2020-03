Blaise Matuidi positif au Covid-19 : un grand sourire pour positiver

Le coronavirus est un virus dont il faut se méfier et le cas de Blaise Matuidi en est la preuve. Le footballeur français de 32 ans a été testé positif au Covid-19 comme l'a annoncé son club de la Juventus dans la soirée du mardi 17 mars 2020. Ce dépistage a été effectué de façon préventive alors que le joueur ne présentait aucun symptôme et était confiné depuis plusieurs jours avec sa femme Isabelle - à qui il est marié depuis 2017 - et leurs trois enfants (Myliane et Naëlle, et Eden). Le test a été mis en place après que son coéquipier Daniele Rugani a été contaminé.

Tout comme sa femme qui s'est longuement exprimée dans une vidéo en direct diffusée sur Instagram, Blaise Matuidi se veut rassurant. C'est en tout cas l'état d'esprit dans lequel il se trouvait lorsqu'il a donné des nouvelles dans l'après-midi du mercredi 18 mars.

"Je suis positif. Habituellement, j'aime penser que je suis positif. Quelqu'un qui essaie d'irradier de bonnes ondes autour de lui, ma famille, mes amis, mes coéquipiers. Aujourd'hui, je reste positif", a-t-il débuté son témoignage. Blaise Matuidi a ensuite confirmé les propos précédemment tenus par sa femme, tout en ayant conscience d'avoir un statut privilégié : "Je suis porteur asymptomatique du virus, conscient d'avoir le privilège d'être un footballeur professionnel et de bénéficier à ce titre d'un suivi médical régulier et excellent. Si ce n'était pas le cas, je ne l'aurais sans doute jamais su. Je suis positif, je suis fort, le moral est bon, celui de ma famille aussi." Puis sont venus les mots d'espoir avec lesquels le champion du monde a choisi de conclure son message : "Je suis positif, nous ressortirons collectivement plus forts de cette épreuve, elle va nous apprendre à mieux nous connaître, à être plus solidaires, plus généreux, meilleurs. Je vous remercie pour vos messages d'amitié et de soutien. Restons disciplinés et unis pour pouvoir bientôt faire des câlins à nos enfants, prendre nos parents dans les bras, checker nos frères et soeurs et célébrer des buts avec nos coéquipiers. Je suis positif, nous allons le faire."