Blake Bivens : Il apprend le meurtre de sa femme et de son fils sur Facebook

Blake Bivens, un lanceur de la ligue de Tampa Bay Rays, dit avoir découvert la mort de son épouse, de son fils et de sa belle-mère en ouvrant Facebook alors qu'il était à l'aéroport. "La première chose que je vois, c'est que deux femmes et un jeune enfant sont morts", a-t-il déclaré lors d'une messe célébrée le dimanche 3 mai 2020 à Danville (Virginie).

"J'ai su immédiatement que c'était eux. J'ai appris que ma famille avait été décimée dans un article de journal publié sur Facebook. Je me suis immédiatement mis à crier au beau milieu de l'aéroport", a tristement raconté Blake Bivens. Son épouse Emily (24 ans), leur fils Cullen (14 mois) et sa belle-mère Joan Bernard (62 ans) ont été retrouvés morts à leur domicile de Keeling (Virginie) en août dernier. Les trois victimes ont été abattues par balle.

Le coupable était Matthew Bernard, le frère de 19 ans d'Emily. Après le triple homicide, il s'était lancé dans une course-poursuite avec la police, avant d'être arrêté, nu. Trois chefs d'accusations ont été retenus contre lui, pour les trois homicides volontaires. Une audience aura lieu la semaine prochaine. Elle déterminera si Matthew Bernard a les capacités mentales pour être jugé.

Blake Bivens a expliqué qu'il était dans le Tennessee avec son équipe de baseball pour un entraînement quand il n'a plus reçu de nouvelles de sa famille. "J'ai su que quelque chose s'était passé et j'ai immédiatement appelé mes parents. Ils essayaient aussi de comprendre ce qu'il se passait", a-t-il expliqué dimanche. C'est là qu'il a décidé de rentrer. Une fois à l'aéroport, il a ouvert Facebook et s'est rendu compte que la police avait lancé un mandat d'arrêt à l'encontre de son beau-frère.

"J'étais en état de choc, je pleurais, je tremblais... Le trajet en avion m'a semblé durer une éternité", a ajouté Blake Bivens. "Le moment le plus dur est quand je suis rentré à la maison et que je suis entré dans la chambre de mon fils. J'ai réalisé pour la première fois que je ne le verrai plus jamais sur cette Terre. C'était le pire moment de ma vie", a conclu le père de famille de 24 ans.