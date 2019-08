Blake Lively : Ryan Reynolds lui met la honte sur Instagram pour ses 32 ans

Actuellement enceinte de son troisième enfant, Blake Lively a dû fournir un bel effort supplémentaire le dimanche 25 août... pour souffler sa 32e bougie ! Les poumons vides, la radieuse comédienne a pu profiter d'une journée placée sous le signe du bonheur. À si jeune un âge, peu peuvent se vanter d'avoir été l'héroïne de la série la plus bitchy de son époque – xoxo, Gossip Girl –, d'avoir vaincu un requin à mains nues dans Instinct de survie, d'avoir une carrière aussi flamboyante tout en élevant bientôt trois enfants (dont James, née le 16 décembre 2014 et Inez, née le 30 septembre 2016) et d'avoir épousé le plus sexy de tous ses confrères. Ryan Reynolds, en revanche, a décidé de bien se moquer de sa compagne en guise de cadeau d'anniversaire !

Sur son compte Instagram, le Canadien a dévoilé toute une série de photographies inédites de son couple... pas forcément flatteuses pour Blake Lively. Visages flous, moues hilares, yeux fermés, cadrages ratés et chapeaux qui s'envolent, l'actrice a eu droit à un véritable festival sur les réseaux sociaux. L'occasion de prouver que les deux amoureux sont avant tous de très bons camarades, mais surtout d'affirmer une bonne fois pour toutes qu'il n'y a pas – et qu'il n'y aura JAMAIS – d'image où Blake Lively n'est pas sublime.