Blanca Fernandez Ochoa disparue: des recherches difficiles, la famille aux abois

L'Espagne est tenue en haleine alors que de vastes opérations de recherches avaient lieu, lundi 2 septembre 2019, pour tenter de retrouver la championne de ski alpin Blanca Fernandez Ochoa, disparue dans des circonstances particulièrement mystérieuses. Sa fille Olivia Fresneda (20 ans), qui a signalé sa disparition, s'est dite "très inquiète".

Agée de 56 ans, l'ancienne médaillée de bronze olympique en slalom aux JO d'Albertville 1992, également créditée de 4 victoires et 20 podiums en coupe du monde au cours de sa carrière, n'a plus donné signe de vie depuis le 23 août. Elle est partie sans son téléphone portable, que les enquêteurs tentent d'exploiter, et n'a pas utilisé ses cartes bancaires. La police espagnole, après avoir mené des recherches infructueuses, a lancé un vaste appel à témoins et localisé dimanche 1er septembre sa voiture, une Mercedes classe A noire, à Cercedilla, une petite commune au nord-ouest de Madrid, sur un parking qui sert de point de départ de randonnée dans le parc naturel montagneux de la Cuenca Alta Manzanares. Par ailleurs, un employé de supermarché a signalé que Blanca Fernandez Ochoa était venue le 24 août dans le magasin où il travaille, à Pozuelo de Alarcon (ouest de Madrid), et les enquêteurs ont en conséquence élargi le périmètre des recherches.

Lundi, c'est un contingent de pas moins de 400 personnes qui était affecté aux recherches sur quelque 3 000 hectares de la vallée de la Fuenfría. Des agents du Groupes d'opérations spéciales de la police espagnole se concentraient sur les zones les plus escarpées, notamment celle dite "des Sept Pics", que l'ex-skieuse affectionne. Les bénévoles qui participent au dispositif, quant à eux, ont été répartis en onze groupes de 10 à 12 personnes et exploraient les zones moins ardues, alors que la police a indiqué que les recherches ne se concentraient pas que sur les régions montagneuses. Outre police, pompiers et garde civile, des chiens, des hélicoptères, des gardes à cheval et des drones étaient également mobilisés.

Une disparition "volontaire" ?

La famille de Blanca Fernandez Ochoa, qui prend part aux recherches, n'avait signalé sa disparition que le 29 août. Ce n'était pas la première fois que l'ancienne sportive de haut niveau, qui disputa quatre olympiades d'hiver - dont deux en tant que porte-drapeau de la délégation espagnole - partait seule. Ses proches se sont d'abord inquiétés de ne pas avoir de ses nouvelles samedi 24 août lors du match du Real Madrid, équipe dont elle est une fervente supportrice, contre la Real Sociedad. Ils ont appelé chez sa soeur Lola, à Aravaca, où elle s'est installée récemment après avoir vendu sa maison à Las Rozas, mais ont constaté qu'elle n'y était pas. Sa fille Olivia, qui passait quant à elle quelques jours à Murcie, les a toutefois rassurés, les informant que sa mère avait décidé d'aller passer "quatre jours dans la montagne, au nord". Mais les quatre jours étant passés, faute de nouvelles et en s'apercevant que Blanca était partie sans son téléphone portable mais aussi en laissant son chien, dont elle ne se sépare jamais, l'inquiétude a gagné les rangs... Des éléments qui ont poussé la police à considérer sa disparition comme "volontaire".

La famille de l'ancienne championne, benjamine d'une fratrie au sein de laquelle tous (Dolores, Francisco, Juan Manuel, Luis) portèrent les couleurs de l'Espagne en ski alpin aux Jeux olympiques (Francisco, décédé en 2006, remporta même l'or en 1972 au Japon), espère toujours la retrouver, qu'elle se soit simplement perdue ou qu'elle soit blessée, comme sa soeur l'a confié aux médias. Celle-ci a également glissé que Blanca "était phénoménale" ces derniers mois, sans doute en réponse à des rumeurs selon lesquelles, de source proche de l'enquête, elle vivait au contraire une situation "compliquée". Son beau-frère Adrián Federighi, porte-parole du clan, estime qu'elle a dû être victime d'un accident et ne veut pas envisager d'autre option : "Il n'y a aucune raison de penser autrement."

La police a indiqué que les opérations de recherches prendraient sans doute beaucoup de temps, compte tenu de la topographie du terrain, accidenté et très boisé.