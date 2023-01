Blandine Bellavoir en couple avec Arnaud Perron : Qui est le très discret père de son fils ?

Très admirative du talent de son chéri, Blandine Bellavoir l'avait fait apparaître dans la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie en 2015, dans l'épisode Mademoiselle McGinty est morte. L'homme avait alors incarné l'ex-mari d'Alice Avril (interprétée par Blandine) devenu un meurtrier en cavale. Un épisode qui avait eu beaucoup de succès auprès des fans de la série et où l'on pouvait découvrir le visage du jeune homme de 36 ans dessiné sur un avis de recherche sur le journal La Voix du Nord. La même année, il a également collaboré avec France 2 en créant les mini-bandes annonces des Petits Meurtres d'Agatha Christie.

Devenu directeur de production pour Coffee&TV, une société lancée par Lucie Lucas (star de la série Clem), Arnaud Perron écrit également régulièrement une chronique pour le magazine musical Rock'n Folk. Dans sa jeunesse alors qu'il n'était encore qu'un enfant, Arnaud Perron imaginait déjà des histoires, des spectacles et des scénarios qu'il présentait fièrement à sa famille.

Plus grand, il a rejoint le Cours Florent et a rencontré deux personnalités du 7ème art Claude Brasseur et Edouard Montoute. En 2009, il faisait ses premiers pas au cinéma dans le film Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec deLuc Besson puis dans My Old Lady, cinq ans plus tard, réalisé par Israël Horovitz avec Kevin Kline et Maggie Smith.