Bob Sinclar papa : rare apparition avec son fils et sa sublime fille... tous deux plus grands que lui !

Après une édition exceptionnelle organisée cet été sur l'île de Capri, en Italie, LuisaViaRoma et l'Unicef continuent ensemble à aider et protéger les enfants du monde entier... du côté de Saint-Barthélemy, cette fois-ci, pour une session hivernale très ensoleillée ! Le jeudi 29 décembre 2022, de nombreuses célébrités ont effectivement assisté à cette soirée, qui mêle cocktails de bienvenue, dîner de gala et qui met surtout en lumière une vente aux enchères comptant des articles comme des expériences de luxe - en espérant remporter un maximum d'argent pour la bonne cause.

Une foule d'invités très célèbres

Cette soirée LuisaViaRoma for UNICEF a réuni un nombre fou de personnalités, dont la chanteuse Rita Ora, abdominaux mis en valeur par une robe sublime, en compagnie de son mari Taika Waititi, mais aussi Victoria Silvstedt, Nabilla Benattia, Luke Evans, Karolina Kurkova, Eric Jess, Georgia Palmer, Cindy Mello, Frida Aasen, Giulia De Lellis, Annagreta Panconesi, Carolina Mendes, Sveva Alviti - la compagne d'Anthony Delon -, Mohammed Al Turki, Alexander Roth, Amalie Gassmann ou encore Joel Palmer. Certains en avaient même profité pour venir en famille. Mike Tyson avec sa fille de 14 ans, Milan, ainsi que Bob Sinclar, qui a fait une rare apparition entouré de Raphaël, 22 ans et Paloma, 18 ans.

Qui sont Raphaël et Paloma, les enfants de Bob Sinclar ?

Christophe Le Friant, de son vrai nom, a effectivement eu deux enfants avec son ex-épouse Ingrid. On sait peu de choses sur eux, si ce n'est que Raphaël accepte volontiers de prendre la pose sur les réseaux sociaux, notamment pour y dévoiler ses muscles saillants - tel père, tel fils ! - et qu'il a travaillé pour Bob Sinclar en tant que community manager à mi-temps... peut-être continue-t-il à le faire ! "Paloma, on verra plus tard, elle grandit, je la protège", assurait, en revanche, le DJ. Et pour cause : il surnomme sa petite dernière "l'amour de sa vie" et n'hésite pas, donc, à sortir les griffes pour la protéger !