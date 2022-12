Nabilla ose le side boob dans une robe royale et irisée : soirée au bout du monde avec Thomas et de grandes stars !

L'année se finit bien pour Nabilla Benattia. Malgré une petite polémique essuyée autour de ses décorations de Noël très peu écologiques, la star de télé-réalité enchaîne les joies avant de tourner la page de 2022. Elle a ainsi réussi l'impossible en réunissant à Noël ses propres parents, Marie-Luce et son papa Khoutir, ainsi que les parents de son époux Thomas Vergara. Puis après ce miracle de Noël, les parents de Milann et Leyann (2 ans et 6 mois) se sont offert une escapade romantique à Saint-Barth. Emmenée par surprise par son amoureux, Nabilla est sur un petit nuage.

Et c'est à la soirée Luisa Via Roma pour le gala UNICEF, que le couple s'est rendu le 29 décembre. Un sublime évènement où ils ont pu croiser grand nombre de stars comme Bob Sinclar et son clan, et Rita Ora. Et c'est dans une somptueuse robe aussi décolletée qu'originale que la mère de famille s'est faite remarquer. Dans des tons irisés et dorés, elle a opté pour une tenue royale au décolleté audacieux, laissant apparaître un side boob, et serrée à la taille, soulignant ainsi sa silhouette. Ses cheveux très longs et raides coiffés en une queue de cheval et un maquillage irisé signé Charlotte Tilbury, elle était parfaite. Son époux Thomas Vergara, lui, était élégant en dans une veste de costume verte et pantalon noir. Drake, Mike Tyson, les célébrités étaient toutes au rendez-vous.

C'est lui le coupable

Nabilla a également profité de l'occasion pour partager le petit coin de paradis qu'a réservé Thomas Vergara pour eux sur l'île des Caraïbes. Et visiblement leur suite au Tropical Hotel est immense. "Départ surprise 72 heures je sais pas où", avait partagé l'ex-star des Anges de la télé-réalité. "C'est lui le coupable", précisait la star en désignant son mari en story. Un avion de Dubaï à Paris, puis un deuxième et enfin un troisième, et elle a fini par arriver à destination. Et visiblement, pour leurs 72h passées là-bas, Thomas a sorti le grand jeu en tête-à-tête loin des enfants !