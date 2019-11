Bode Miller papa de jumeaux, un an et demi après la noyade de sa fille

L'arrivée de ces deux nouveaux bébés dans leur vie ne remplacera jamais Emeline et ne comblera jamais sa douloureuse absence, mais c'est avec une immense joie et une vive émotion que Bode et Morgan Miller ont annoncé la naissance de leurs jumeaux sur Instagram le 12 novembre 2019. Un an et demi plus tôt, ils avaient perdu leur fille Emeline, morte noyée à l'âge de 19 mois.

L'ancien skieur américain de 42 ans et sa femme ont choisi de publier plusieurs photos de leurs adorables petits garçons qui sont venus au monde quelques jours plus tôt, le 8 novembre. La maman de Bode Miller, sage-femme à la retraite, les a aidés à accueillir les bébés qui sont nés à terme et sont arrivés très rapidement. Morgan Miller a notamment partagé une image prise juste après son accouchement, ses deux fils lovés contre ses seins et pas encore nettoyés.

"Il n'y a pas de mot pour des moments comme celui-ci. 30 minutes de travail pour nous apporter la meilleure des expériences et le plus beau des cadeaux. Bienvenue au monde mes fusées", a commenté Bode Miller en légende de la photo de ses jumeaux, qu'il tient dans ses mains.