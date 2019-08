Bode Miller : Double bonheur un an après la noyade de sa fille

La joie est toute aussi immense chez Morgan Beck. La jolie blonde a partagé la même photo que son mari ainsi que deux autres images et le texte suivant : "Perdre un enfant pendant que j'étais enceinte a été l'expérience la plus déroutante de ma vie. Le conflit des émotions, ce qui était de la pure joie se transformait en culpabilité et terreur dans la nuit. Comment pourrais-je aimer ce bébé comme j'ai aimé Emi ? J'avais l'impression qu'en aimant mon fils, j'avais l'impression d'essayer de la remplacer. (...) Depuis le jour où j'ai rencontré mon mari, il a toujours dit qu'il voulait des jumeaux identiques nés le jour de son anniversaire." La naissance de leur deux fils est prévue un peu plus d'un an après celle de petit Easton (survenue en octobre 2018) puisque les jumeaux sont attendus le 11 novembre, soit un petit mois après l'anniversaire de leur papa qui est né le 12 octobre.