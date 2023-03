Bon plan : craquez pour ce salon de jardin à moins de 200€ chez Amazon !

Le salon de jardin Bigzzia

Votre salon de jardin Bigzzia, conçu pour recevoir 4 personnes, vous accompagnera durant le printemps et l'été et vous feront passer d'agréables et douces soirées ! Les matériaux utilisés pour créer cet ensemble de meubles est de qualité supérieure afin de vous garantir une robustesse durant de nombreuses années.

Le look classique et moderne de ce salon s'accordera parfaitement avec votre décoration, peu importe le style de votre extérieur ! Concernant le montage de vos meubles, une vidéo d'installation est présente sur la page produit afin de vous guider au mieux pour l'assemblage des pièces.

Votre salon de jardin comporte un canapé deux places, deux fauteuils, une table basse, trois coussins et un manuel d'installation. Doté d'un revêtement en rotin de qualité supérieure, votre mobilier résistera à toutes les intempéries ! Il ne se décolorera pas avec le temps grâce à son traitement anti-UV.

Votre table est équipée d'un verre de sécurité trempé qui ne risque pas de se déplacer. De plus, les pieds de la table et des fauteuils sont dotés de caoutchouc antidérapants.

Achetez dès maintenant votre salon de jardin Bigzzia, à 199,99€ sur Amazon !