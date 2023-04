Bon plan : craquez vite pour votre blender Philips, actuellement à prix cassé chez Amazon !

Le blender, l'indispensable du petit électroménager

Les blenders, également connus sous le nom de mixeurs, sont des appareils électroménagers indispensables dans toute cuisine. Que vous soyez un amateur de smoothies ou un professionnel chevronné, cet appareil vous offre une grande polyvalence et peut vous aider à préparer une grande variété de plats et de boissons en un rien de temps.

Il existe deux types de blenders principaux : les blenders sur socle et les blenders à main. Les blenders sur socle sont des appareils autoportants avec une base et un contenant en verre ou en plastique. Les blenders à main, quant à eux, sont des appareils portables avec une tête amovible qui peut être insérée dans un bol ou un verre pour mélanger les ingrédients.

Les blenders sur socle sont généralement plus puissants que les blenders à main et peuvent contenir des quantités plus importantes d'ingrédients. Ils sont parfaits pour les préparations en grande quantité, comme les smoothies, les soupes et les sauces. Les blenders sur socle peuvent être dotés de plusieurs vitesses, d'une fonction pulse et de programmes automatiques pour préparer des boissons glacées ou des soupes chaudes.

Niveau rapidité, les blenders peuvent préparer une multitude de plats et de boissons, en quelques secondes seulement. Grâce à sa polyvalence, vous pourrez aussi bien préparer des boissons glacées que des soupes chaudes, des sauces ou encore des pâtes à crêpes ! Facile à utiliser, vous vous en sortirez très bien même en étant débutant !

Côté santé, le blender peut vous aider à consommer plus de fruits et de légumes ! Vous pourrez utiliser des ingrédients frais et sains afin de préparer de délicieux plats faits maison.

