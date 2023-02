Bons plans : découvrez notre sélection d'étagères murales ID MARKET à moins de 25€ !

Le lot de 3 étagères ID MARKET

Le design de vos 3 étagères, simple et épuré, fera sensation sur votre mur. Une fois de plus, son format vous permet d'optimiser un maximum de place et de ne pas encombrer votre sol en étant posé par terre, idéal lorsque vous disposez d'un petit espace !

Votre lot se compose de 3 étagères de tailles différentes. Vous pouvez les disposer alignées ou alors les accrocher en décalé ou encore les unes en dessous des autres ! Leur pose libre vous permet de faire ce que vous voulez de leur emplacement ! Vous pouvez même les dépareiller et en mettre une dans votre chambre, une dans votre salon et une dans votre cuisine, libre à vous !

Son métal noir et son bois apporteront une touche élégante et moderne à votre mur. Vous pourrez alors y déposer tous les objets de votre choix pour décorer votre étagère et apporter une touche d'éclat à votre décoration !

Achetez dès maintenant votre lot de 3 étagères ID MARKET, actuellement en promotion, à seulement 18,99€ sur Cdiscount !