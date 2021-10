Boris Vallaud, surnommé "monsieur Najat" : "Je ne suis pas mécontent que ce soit moi qu'elle ait choisi"

Un peu de tendresse et d'amour dans l'univers impitoyable de la politique, c'est ce qu'offre Boris Vallaud en interview sur LCP. Le député des Landes s'est épanché le 2 octobre 2021 dans Ça vous regarde sur sa relation avec son épouse Najat Vallaud-Belkacem, l'ancienne ministre de l'Education de François Hollande.

C'est à Sciences Po, que Boris Vallaud rencontre Najat Vallaud-Belkacem, qui deviendra sa femme le 27 août 2005. Parents de jumeaux, Louis-Adel et Nour-Chloé, qui vont fêter leurs 13 ans le 28 octobre, les deux figures politiques forment un couple soudé. Etre dans l'ombre de son épouse et être surnommé Monsieur Najat, cela ne pose pas de problème à l'ancien élève de l'ENA : "Ça ne me déplaît pas. Moi, j'en suis très fier. De sa force. Est-ce que c'est vraiment un inconvénient d'être le mari d'une grande et belle actrice ? Je ne suis pas certain... Je suis très fier et avec mes enfants, on est ses premiers supporters." Il se félicite aussi qu'elle l'ait choisi lui et personne d'autre : "Je ne suis pas mécontent que ce soit moi qu'elle ait choisi. C'est que j'ai peut-être quelques mérites aussi et des qualités."

Au mois de juin dernier, Boris Vallaud avait une nouvelle fois affiché tout son soutien à sa bien-aimée sur Twitter : "Eh bien Najat, c'est cette femme engagée, je la connais bien. C'est cette femme généreuse d'elle-même, cette femme de gauche qui a les convictions chevillées au corps et au coeur et qui est pour moi la plus à même de rassembler la gauche demain et de préparer l'avenir de cette grande région Auvergne Rhône-Alpes. Elle sait le prix de l'effort, elle sait la valeur du travail par son histoire personnelle. Elle sait ce que la République peut de meilleur."