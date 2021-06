Najat Vallaud-Belkacem touchée : le message fort de son mari Boris Vallaud

Si tout soutien est bon à prendre, il y en a qui comptent plus que d'autres. Najat Vallaud-Belkacem (PS) a reçu un message vidéo de son mari, le député Boris Vallaud, dans le cadre de sa candidature aux élections de la région Rhône-Alpes. "Voilà pour moi un exercice bien singulier : un message de soutien à quelqu'un que vous connaissez bien.... mais que je connais infiniment mieux : Najat Vallaud-Belkacem", a tweeté le père de famille le vendredi 18 juin 2021.

Dans une vidéo de deux minutes, le mari de l'ancienne ministre a détaillé les grandes valeurs du programme de la candidate de gauche. Il a rappelé la volonté de Najat Vallaud-Belkacem d'aider les minorités plus durement touchées par la crise et l'importance du changement de modèle écologique. "La région, pour Najat, c'est la République du quotidien, qui accompagne et protège, dans la proximité et la solidarité. Que vous soyez dans une grande métropole ou dans un petit village à la montagne ou dans les plaines de cette grande région Auvergne Rhône-Alpes", explique-t-il, avant de décrire plus en détails les qualités électorales de son épouse.

"Cette région mérite mieux que des candidats plus présents pendant la campagne que dans les hémicycles une fois élus... Eh bien Najat, c'est cette femme engagée, je la connais bien. C'est cette femme généreuse d'elle-même, cette femme de gauche qui a les convictions chevillées au corps et au coeur et qui est pour moi la plus à même de rassembler la gauche demain et de préparer l'avenir de cette grande région Auvergne Rhône-Alpes. Elle sait le prix de l'effort, elle sait la valeur du travail par son histoire personnelle. Elle sait ce que la République peut de meilleur", énumère Boris Vallaud, décidément conquis par les talents de celle qui partage sa vie depuis l'université. "... merci", a simplement répondu la femme politique.