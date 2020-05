Brad Pitt confiné : Alia Shawkat est venue "plein de fois" chez lui

Brad Pitt sait comment éviter la solitude en plein confinement. L'acteur américain de 56 ans a accueilli celle qu'il fréquenterait depuis plusieurs mois, Alia Shawkat, dans son complexe de plusieurs maisons à Los Feliz (Californie). En effet, comme le rapporte le Daily Mail, l'actrice de 31 ans aurait été photographiée sur la propriété de Brad Pitt la semaine dernière.

Alia Shawkat se serait ainsi rendue "plein de fois" chez lui, puisqu'elle habite à 10 minutes seulement de son immense résidence. "Ils sont seulement à 10 minutes l'un de l'autre, alors Alia vient en vélo ou marche jusqu'à chez Brad quand ils ont le temps", a confié une source restée anonyme à Us Weekly. Ensemble, ils commanderaient même "des burgers et des pizza". Parfois, "ils partent en voiture faire un tour sur la côte", dans l'une de ses voitures de luxes.

Tous deux passionnés d'art et de peinture, Alia et Brad travailleraient ensemble à un projet artistique. "Elle reste à ses côtés dans son studio d'art. Elle l'aide à trouver des idées et des projets dans lesquels investir, et vice-versa", a poursuivi cette source, toujours auprès d'Us Weekly. Par le passé, les deux acteurs avaient été vus ensemble lors d'une exposition à Los Angeles. Leur rendez-vous s'était terminé par un dîner en tête à tête, au restaurant.

Il faut tout de même l'avouer, en plus du confinement, ces deux-là passent beaucoup de temps ensemble. Concert de Thundercat, restaurant, spectacles... Brad et Alia enchaînent les sorties depuis novembre 2019.

On dit d'ailleurs qu'ils se seraient rencontrés par des amis mutuels. Toutefois, leur relation a toujours été décrite comme "strictement platonique". Agacé par tout ce tumulte sur sa vie privée, Brad s'en était amusé pendant son discours aux Golden Globes. "Je voulais amener ma mère, mais je n'ai pas pu, car dès que je m'assois à côté de quelqu'un, on dit que je sors avec", avait-il déclaré lors de la cérémonie, en janvier dernier.