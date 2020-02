Brad Pitt : Angelina Jolie, Jennifer Aniston... Sans filtre sur son célibat !

Le dernier rôle de Brad Pitt dans le film Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino lui vaut les éloges de la profession. Désigné Meilleur second rôle aux Golden Globes puis aux Screen Actors Guild Awards, il pourrait aussi se voir remettre le trophée de l'autodérision.

A chaque fois, l'acteur de 56 ans se lance dans un discours hilarant avec quelques allusions bien senties à sa vie privée. Une manière de prendre à la légère les nombreuses rumeurs qui courent sur sa lovelife, maintenant qu'il est divorcé d'Angelina Jolie. Et son récent retour de flamme amical avec son autre fameuse ex-femme Jennifer Aniston n'a pas calmé les ardeurs !

Des prises de parole pleines d'humour dont il semble s'être fait une spécialité, et ce n'est sans doute pas terminé. En attendant la suite, petit florilège de Brad le Bachelor !