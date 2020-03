Brad Pitt en couple ? Grillé avec une femme, il met les choses au clair

Brad Pitt craquerait-il pour Alia Shawkat ? Non ! Vu à de nombreuses reprises au bras de l'actrice américaine, au restaurant, à des spectacles et même à une exposition, l'acteur le crie haut et fort : ils sont simplement amis. D'après des sources proches de l'acteur tout récemment oscarisé citées par TMZ.com, Brad ne voudrait pas d'une relation de couple, en tous cas pas tout de suite.

Personne n'a donc encore volé le coeur de Brad Pitt "qui ne ressent pas le besoin d'enchaîner des rendez-vous galants en ce moment". "Il se concentre sur autre chose. On nous dit qu'il est très impliqué dans la vie de ses enfants, ce qui lui demande du temps et des efforts... et il est concentré sur sa sobriété", indique TMZ.com. De plus, la "mystérieuse brune" qui l'accompagnait au concert de Thundercat ce week-end à Los Angeles s'avère être sa grande copine Alia Shawkat, qui avait juste changé de coupe de cheveux.

Depuis plusieurs mois, Brad Pitt et l'actrice de la série Arrested Development enchaînent les sorties à deux, assez fréquemment qui plus est. Toujours selon des sources citées par nos confrères, leur relation serait "strictement platonique". Agacé par tout ce tumulte sur sa vie privée, Brad s'en était amusé pendant son discours aux Golden Globes. "Je voulais amener ma mère, mais je n'ai pas pu, car dès que je m'assois à côté de quelqu'un, on dit que je sors avec", avait-il déclaré en janvier dernier.

Décidé à bien profiter de son célibat, Brad Pitt n'a pas l'air d'avoir donné suite aux événements survenus lors des SAG Awards, lieu de ses retrouvailles chaleureuses avec son ex Jennifer Aniston.