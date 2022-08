Brandon (L'Île de la Tentation) ruiné : un ami à lui l'a complètement dépouillé !

Les couples les plus emblématiques de la TV française seront à l'honneur ce soir sur M6 dans 20 ans d'amour à la télévision. L'occasion de se pencher sur la situation actuelle de Brandon, candidat inoubliable de L'île de la tentation, notamment pour son couple à l'époque avec Diana Jones. Car depuis sa participation au programme en 2002, de l'eau a coulé sous les ponts. Beaucoup d'eau.

Dans le documentaire de TFX Télé-réalité : que sont-ils devenus ? diffusé le 7 février 2019, il révélait évoluer désormais loin des projecteurs et tenter, tant bien que mal, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Car oui, Brandon ne roule pas sur l'or, encore moins depuis qu'il a été escroqué par un ami...

"Je n'ai plus un rond"

"Quand tu es médiatisé, tu rencontres plein de gens, on t'invite partout dans les soirées people, etc. Tu as des gens qui se greffent autour de toi, tu ne sais pas ce qu'ils te veulent plus ou moins et en même temps ils deviennent tes amis et pendant dix ans ils sont là pour ton argent, tes amis, les jolies filles, les fêtes, confie Brandon. Et il y en a un en particulier qui m'a fait très mal, il m'a escroqué de 65 000 euros. Il m'a volé toutes mes économies, je n'ai plus un rond !", confiait-il.

L'ancien ami de Brandon a été condamné par la justice après l'avoir arnaqué. Mais, insolvable, il ne pourra pas payer ses dettes, obligeant alors l'ex-candidat de télé-réalité de s'en sortir à sa manière. C'est ce qu'il tente de faire puisqu'il révélait lors de cet entretien être serveur et maître d'hôtel. "J'ai fait ma déclaration d'impôts 2018, j'étais à 2000 euros par mois (...). Un maître d'hôtel comme moi, à Paris ça va entre 10 et 12 ou 15 euros net de l'heure. C'est correct, mais ce n'est pas tout le temps", expliquait-il.

Une situation qu'il n'imaginait sans doute pas vivre un jour lorsqu'il jouissait d'une notoriété grandissante à l'époque de son passage dans L'île de la tentation, au début des années 2000.