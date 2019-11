Brett Dalton : La star d'Agents of S.H.I.E.L.D divorce de sa femme Melissa

S'installer dans l'univers Marvel pendant cinq ans n'aura pas conféré à Brett Dalton le superpouvoir de sauver son mariage : l'acteur américain de 36 ans, qui incarne l'agent double Grant Ward dans les cinq premières saisons de la série Agents of S.H.I.E.L.D créée par Joss Whedon, a déposé vendredi 22 novembre 2019 devant un tribunal de Los Angeles une demande de divorce en vue de mettre fin à son union avec sa femme Melissa Trn.

D'après les documents enregistrés par la justice et auxquels le site TMZ.com a eu accès, le couple est séparé depuis le 1er août dernier et Brett Dalton demande la garde partagée de leur fille de 7 ans, Silvia, qu'il emmenait il y a quelques semaines à l'avant-première de Comme des bêtes 2 et pour laquelle il versera une pension alimentaire à Melissa. Ils étaient mariés depuis décembre 2015, mais leur histoire d'amour remonte à bien avant puisqu'ils se sont connus à l'école d'art dramatique de Yale - où Brett a eu pour camarade de promo l'actrice oscarisée Lupita Nyong'o. Melissa, quant à elle, est depuis devenue costumière.

Depuis que son personnage dans Agents of S.H.I.E.L.D a disparu de l'intrigue, Brett Dalton n'a guère eu d'autre occasion majeure de se mettre en évidence, en dehors de quelques doublages et d'une apparition dans la série Elementary. Son CV artistique n'est pour l'instant pas très fourni côté cinéma non plus, où la liste se résume globalement à une comédie romantique indépendante avec Stana Katic (Lost in Florence, 2015).