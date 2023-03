Brice Samba appelé en équipe de France : qui est Jessica, sa femme splendide et mère de ses 2 filles ?

C'est un moment dont les joueurs se souviennent généralement toute leur vie. Avec les retraites annoncées d'Hugo Lloris et Steve Mandanda, deux places se sont libérées en équipe de France et si Mike Maignan et Alphonse Areola sont devenus des habitués, un petit nouveau s'est glissé dans la liste. Pour la première fois de sa carrière et à 28 ans, Brice Samba vient d'être appelé par Didier Deschamps. Une convocation plus que méritée pour le gardien du RC Lens, qui réussit une saison formidable sous les couleurs des Sang et Or.

Sur son compte Instagram, le nouvel appelé chez les Bleus n'a pas tardé à réagir et à exprimer son excitation. "Tellement fier d'avoir été appelé pour rejoindre ce groupe. Je veux vraiment remercier tous les gens qui ont cru en moi depuis ces années, et m'ont aidé à atteindre en partie mon rêve aujourd'hui", vient-t-il d'écrire. Une superbe nouvelle qu'il va certainement pouvoir fêter en compagnie de sa femme, Jessica Grondin Samba. Les deux tourtereaux se sont mariés en juin 2019 et depuis, tout se passe pour le mieux entre eux. Très active sur Instagram, la jolie blonde publie régulièrement des photos de sa famille.

Brice et Jessica parents de deux adorables filles

En novembre dernier, le couple s'est envolé à Dubaï pour ce qui ressemblait à un beau voyage en amoureux, mais depuis plusieurs années, ils sont parents. En février 2020, ils ont accueilli leur première fille, Talia, qui a eu droit à un magnifique anniversaire pour ses 2 ans l'an dernier. Quelques mois plus tard, c'est la petite Ava qui est venue agrandir la famille. "Notre seconde petite merveille nous a rejoint le 11 avril 2022 pour notre plus grand bonheur", a écrit Jessica Grondin Samba lorsqu'elle a partagé la nouvelle. Mère de deux enfants, la femme de Brice Samba n'est pas que mère au foyer, puisqu'elle a également ouvert sa propre marque de produits cosmétiques. Avec Little Frimousse, Jessica propose principalement des soins capillaires pour les enfants.