Brigitte et Emmanuel Macron, couple assorti pour l'exploit de "Perseverance"

"Un magnifique travail d'équipe", voilà comment Emmanuel Macron a qualifié l'atterrissage réussi du rover "Perseverance" de la Nasa sur Mars. L'engin embarquait à son bord un instrument franco-américain. Le président de la République et son épouse, Brigitte Macron, ont assisté en direct à cette opération périlleuse depuis le Cnes, Centre national d'études spatiales, à Paris.

"C'est un magnifique travail d'équipe. C'est très émouvant de le vivre avec vous, ça nous rend admiratif (...) Ce soir, les Françaises et les Français peuvent être fiers de cette coopération scientifique", a félicité Emmanuel Macron en voyant le succès de la mission. Après l'atterrissage réussi, il a laissé exploser sa joie sur Twitter : "Nous y sommes ! Nous voilà !"

Pour cette soirée au Cnes, le couple présidentiel était accompagné de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. Avant de voir l'atterrissage de Perseverance, la première dame et son mari ont échangé à distance avec Thomas Pesquet, qui s'entraîne actuellement en Californie - chez Space X et Elon Musk- pour sa deuxième mission vers la station spatiale internationale (ISS) prévue le 20 avril prochain.

Emmanuel et Brigitte Macron étaient complices et assortis pour la soirée de lancement. Le président et la première dame portaient la même teinte de bleu nuit profond, elle avait choisi un tailleur élégant avec masque assorti, et lui, une veste bien taillée.