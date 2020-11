Brigitte Fossey : Le drame de sa vie, le suicide de son mari Jean-François Adam

Epanouie au bras d'Yves Samama, rayonnante dans le téléfilm Coup de foudre sur un air de Noël, sur TF1, on imagine difficilement que Brigitte Fossey a connu de nombreux drames. Les fêtes de Noël, pour toujours, sont synonymes d'une certaine douleur. A la fin de l'année 2016, la comédienne a dû faire ses adieux à sa maman, Marcelle Feuillade. Puis à son père, Roger, deux ans plus tard. Des épreuves qui lui ont forcément remémoré de mauvais souvenirs. Plus tôt, bien plus tôt, elle faisait face à la disparition de celui qu'elle estimait être l'homme de sa vie. Le père de sa fille : Jean-François Adam.

Il était ancré dans le septième art à la française. Avec de nombreuses cordes à son arc, Jean-François Adam avait débuté sa carrière en plein creux de la Nouvelle Vague. En 1961, il obtenait son premier rôle en tant qu'acteur dans Tire-au-flanc 62, de François Truffaut. Quelques semaines plus tard, en 1962, il était décorateur et régisseur pour le sublime Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda. En tant que réalisateur, il a donné naissance à trois films qui n'ont pas forcément été applaudis par le public mais qui ont remporté un joli succès critique. Dans le tout premier, intitulé M comme Mathieu, il dirigeait d'ailleurs son épouse.

Jean-François Adam était le premier compagnon de Brigitte Fossey. Ils ont accueilli ensemble, en 1968, leur fille Marie Adam. Hélas, alors qu'elle n'était qu'une jeune adolescente, 12 ans à peine, il a choisi de s'ôter la vie, se suicidant d'un coup de carabine le 15 octobre 1980. L'acteur de 42 ans a été inhumé au cimetière de Seine-Port, en Seine-et-Marne. Le téléfilm Au bon beurre d'Edouard Molinaro, auquel il avait participé en incarnant l'inspecteur du service des fraudes, a été diffusé à la télévision dans la foulée en lui étant dédié.

C'est une histoire qui remonte. Brigitte Fossey a dû faire le deuil de cet amour et apprendre à tourner la page. Aujourd'hui, elle a retrouvé le bonheur dans les bras d'un homme loin, très loin des plateaux de tournage. Yves Samama, son deuxième mari, est dentiste. Impossible, pourtant, de tirer une croix sur le passé. Impossible d'oublier Jean-François Adam. La fille du couple, Marie Adam, a d'ailleurs suivi la trace de papa et de maman. Elle est devenue actrice et a tourné, notamment, dans le film Nathalie d'Anne Fontaine avec Gérard Depardieu...