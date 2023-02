"N'allez pas trop loin" : Brigitte Fossey refuse de parler du père de sa fille Marie Adam, qui s'est suicidé

Brigitte Fossey était l'invitée de Jordan de Luxe ce 3 février 2023, sur C8, pour revenir sur sa superbe carrière, démarrée lorsqu'elle était enfant, l'inoubliable héroïne de Jeux interdits de René Clément, Lion d'or à la Mostra de Venise 1952. Le film a connu une telle popularité dans le monde entier que sa jeune actrice, seulement âgée de 5 ans, a même rencontré la reine Elizabeth II. Aujourd'hui, la comédienne française de 76 ans possède toujours le même regard magnifique. Elle partage désormais son charisme avec une autre, sa fille, Marie Adam, née de son couple avec le cinéaste Jean-François Adam. Si elle était ravie d'évoquer son enfant dans Chez Jordan, il n'en était pas de même lorsqu'il s'est agi d'aborder le sujet de l'amour.

Quand Jordan de Luxe souhaite aborder le thème de l'amour dans l'émission, Brigitte Fossey prévient en disant "jardin secret". Le présentateur sait qu'il y a des sujets dont elle ne souhaite pas parler et il montre alors une photo de sa fille, la comédienne Marie Adam (54 ans). Le visage de l'invitée s'illumine alors : "Oh mon amour. Mon dieu ce qu'elle est belle. C'est ma chérie, c'est Marie. Le mot Marie, c'est l'anagramme du verbe aimer." Celle qui a joué la mère de Sophie Marceau dans La Boum précise ensuite avoir eu sa fille avec Jean-François Adam, "dans une autre vie". Puis, elle se montre plus sévère : "N'allez pas trop loin, je ne reviendrai plus jamais sinon. Je vous mets en garde." Une réaction qui oblige l'intervieweur à changer de chapitre. Elle préfère parler de sa fille à qui elle fera une belle déclaration d'amour à la fin du show, soulignant la beauté de leur relation, forte et sans jugement.

Un drame il y a quatre décennies

Le nom du réalisateur Jean-François Adam est délicat pour Brigitte Fossey car il réveille une terrible douleur. Celui qui a été l'assistant de François Truffaut et Jean-Pierre Melville s'est donné la mort le 15 octobre 1980 à l'âge de 42 ans. Leur fille venait d'avoir 12 ans quand le drame s'est produit. L'actrice vit aujourd'hui avec le chirurgien-dentiste Yves Samama et profite de sa fille, ainsi que de son petit-fils. Un enfant qui remplit sa vie de bonheur comme elle le dit en s'adressant à sa fille : "Merci d'avoir mis au monde ce merveilleux et beau garçon, si gentil. Merci."