Brigitte Fossey "grand-mère indigne" ? : ses rares confidences sur son petit-fils, désormais "bel" acteur

Brigitte Fossey a assurément marqué le cinéma ainsi que la télévision française de son empreinte. Et ce, dès l'âge de 6 ans, dans Jeux interdits de René Clément. Impossible également de ne pas mentionner La Boum de Claude Pinoteau, film devenu culte, dans lequel elle incarne la maman de Sophie Marceau. Cette fois-ci, pour Ma héroïne, à retrouver dans les salles de cinéma de l'Hexagone dès le 14 décembre prochain, l'actrice de 76 ans s'est glissée dans la peau d'une grand-mère.

Un rôle qu'elle connaît bien, puisqu'elle le vit au quotidien, en dehors des caméras. En effet, sa fille Marie, qui est née de son union avec le cinéaste Jean-François Adam, est maman d'un petit garçon, qu'elle a eu avec le chirurgien-dentiste Yves Samama. "Je suis une grand-mère indigne !", a confié Brigitte Fossey au magazine TV Grandes Chaînes, tout en riant. "Dès que je le voyais, on se mettait à danser", s'est-elle ensuite souvenue.

J'étais aux anges

Aujourd'hui, son petit-fils a bien grandi puisqu'il est désormais "acteur" et adepte de la "boxe thaïlandaise". Elle a également vanté son physique : "Il est beau, on dirait un Russe américain !". De belles confidences, suffisamment rares d'ailleurs pour être soulignées. À noter que cet entretien était également l'occasion pour l'actrice de révéler son "héros d'enfance", alors que le film pour lequel elle est à l'affiche relate justement l'histoire d'une étudiante, Alex, interprétée par Chloé Jouannet, qui idolâtre une star du cinéma, à savoir Julia Roberts.

Pour Brigitte Fossey, c'était Gérard Philipe, vedette des Liaisons dangereuses (1960). "Je l'ai rencontré quand je suis allée à Londres avec ma mère présenter Jeux Interdits, s'est-elle rappelée. J'avais 6 ans. Il m'a pris dans ses bras et m'a mise sur ses genoux. J'étais aux anges, je lui ai demandé 'une autographe'. Il a rigolé et écrit sur mon carnet : 'Pour ma petite Brigitte Fossette que j'embrasse sur sa petite fossette." Voici, à nouveau, une jolie anecdote, alors qu'elle a aussi expliqué que la France était "l'endroit" ou elle se sent le mieux, elle qui a beaucoup voyagé, que ce soit "en Inde", "au Mexique" et "dans le monde entier".