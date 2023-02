"L'accordéon toute ma vie !" : Brigitte Fossey sans filtre sur son poids et ses nombreux régimes

Dans le monde du cinéma, elles sont assez peu à parler si ouvertement de tous les sujets... mais à 76 ans, Brigitte Fossey ne cache plus rien ! La fameuse maman des deux volets de La Boum, qui choisit désormais soigneusement ses rôles à la télévision, au cinéma ou au théâtre, était l'invitée de l'émission Chez Jordan sur C8 en fin de semaine dernière, et s'est livrée comme rarement.

Pendant l'interview, alors qu'elle racontait ses débuts, elle n'a notamment pas hésité à parler de son corps, d'abord, en confiant qu'elle a une santé de fer. Puis, le sujet est passé à son poids, une caractéristique sur laquelle elle semble n'avoir aucun tabou. Questionnée par Jordan de Luxe sur la chirurgie esthétique, qu'elle n'a "jamais" testée, elle a en effet expliqué que son visage avait seulement changé en raison de ses différents régimes.

"Je mange trop alors comme je grossis, ça fait...", a-t-elle commencé en mimant ses joues en train de s'arrondir. Sautant à pieds joints dans le sujet, le présentateur a alors continué : "Vous avez pris du poids ?". Mais pas de quoi gêner la comédienne, très à l'aise : "J'ai pris un petit peu de poids c'est vrai, mais je me sens bien comme ça. En plus je trouve que quand on a un petit peu plus de poids on est plus gai, on est plus gourmand, on a plus d'apanage, etc..".

Un régime inégal

Et alors que Jordan De Luxe en profitait pour lui poser une question sur les régimes, la maman de Marie Adam s'est montrée encore plus franche : "J'ai fait l'accordéon toute ma vie ! Très maigre, très grosse, très maigre, très grosse...". Un état pas franchement recommandé pour le corps mais important pour "certains rôles", comme celui des Valseuses, dans lequel elle jouait une femme qui allaitait et devait donc avoir une poitrine imposante.

L'occasion pour elle de raconter que pour que le bébé accepte de téter, la production avait eu une bonne idée : couvrir ses seins de miel, ce qui l'avait attiré. Une petite astuce qu'elle a utilisé de nombreuses fois. Légendaire dans Jeux Interdits, alors qu'elle n'avait que 5 ans, elle a ensuite marqué le public par son rôle dans La Boum ou encore dans la saga Le château des oliviers. Et nul doute que sa franchise et son naturel sur ce sujet vont décomplexer de nombreuses actrices !