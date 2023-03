Brigitte Lahaie annonce son divorce houleux avec Patrick : elle révèle de nombreuses complications...

C'est grâce à une courte carrière dans l'univers du X que Brigitte Lahaie s'est faite connaître avant de devenir une célèbre animatrice de radio, répondant aux auditeurs sur des questions sexo. Dans la vie, l'ancienne actrice, également passée par le cinéma classique, a toujours su rester discrète sur son couple avec son compagnon Patrick, cet homme mystère qui préfère évoluer dans l'ombre. Mais dans l'émission Chez Jordan, sur C8, Brigitte Lahaie a fait une annonce déroutante, elle est en plein divorce de son époux si secret. Et visiblement, le divorce n'est pas si facile.

"Alors d'abord je suis en divorce, c'est un scoop c'est la première fois que je le dis", a-t-elle lancé. Puis, celle qui s'était affichée à ses côtés dans Paris Match il y a quelques années revient sur cette décision et les difficultés qui ont suivi. "On a eu quinze ans de chouette relation, c'est déjà pas mal. Je suis en train mais il a pas l'air d'avoir très envie", a-t-elle continué. En effet, à en croire ses déclarations, Patrick ne veut pas divorcer. "C'est compliqué, c'est la vie de beaucoup de couples, fait savoir Brigitte Lahaie. Je le vis très bien, je me sens mieux depuis que j'ai pris la décision, ça remonte au moins d'avril."

Finalement on finit par se parler pas très bien

Comme beaucoup d'autres couples, la fin de leur histoire n'a pas été évidente mais l'animatrice radio de 67 ans révèle qu'ils se sont néanmoins battus. "Ce qui est difficile c'est quand on se rend compte que le couple va plus bien, on fait tout pour essayer de le sauver, c'est un peu mon métier. On se rend compte qu'à un moment donné, faut arrêter, finalement on finit par se parler pas très bien, même pour lui c'est mieux", révèle Brigitte Lahaie. On espère que les choses finiront par s'arranger. On ne sait presque rien de ce Patrick. Polytechnicien, le désormais ancien partenaire de Brigitte Lahaie a travaillé dans l'immobilier d'entreprise. Quant à savoir comment il a vécu l'ancienne carrière de charme de sa femme, elle avait expliqué qu'il n'y avait jamais eu le moindre problème sur le sujet. "Aucun souci, je suis fier quand les gens la félicitent", avait-il expliqué lors d'une très rare intervention.