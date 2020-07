Brigitte Lahaie de retour dans un film porno à 64 ans... mais à une condition !

Qui a dit que le porno ne pouvait pas être militant ? Certainement pas Brigitte Lahaie. Au contraire, la comédienne a accepté de se frotter une nouvelle fois à l'industrie du X, ce qu'elle n'avait pas fait depuis 1995 avec Electric Blue – elle a joué dans plus de 115 films. Elle s'est laissé convaincre par la réalisatrice Olympe de G., qui s'est lancée dans son premier long métrage réservé aux adultes intitulé Une dernière fois. Salomée, l'héroïne, refuse de vieillir dans une société qui ne prend pas soin de ses aînés et préfère se donner la mort. Mais avant cela, elle décide de mettre en scène son ultime parade sexuelle.

Brigitte Lahaie, militante de l'ADMD

"J'ai envoyé le synopsis à Brigitte Lahaie, elle m'a répondu assez rapidement en me disant que ça l'intéressait, et qu'en plus, elle était militante de l'ADMD [l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, NDLR], raconte la cinéaste à Canal+. Elle croyait au début que je l'avais contactée à cause de ça alors que je n'en avais aucune idée. Il y a eu comme un alignement des planètes." Il y a plein de beaux messages dans cette ode sensuelle. Olympe de G., rare figure du porno alternatif et féministe, du "feel-good porn", souhaite aussi diversifier la représentation des corps, l'industrie du X offrant les mêmes modèles depuis des années à son public, sans que personne ne s'y reconnaisse vraiment. D'où l'envie de mettre en lumière la sexualité, les corps des femmes plus âgées.

J'ai mis ce veto-là

Quant à Brigitte Lahaie, elle a tout de même hésité avant d'accepter le projet. Animatrice depuis des années, elle a toutefois fini par dire oui pour "faire du bien aux femmes de son âge". "Je savais que j'avais plus à y perdre qu'à y gagner, explique l'actrice de 64 ans aux Inrockuptibles. Aujourd'hui, ça marche très bien pour moi à la radio et me remettre nue pour tourner des scènes érotiques, au regard de ce que j'avais été dans la splendeur de ma jeunesse, c'était risqué." Sa seule condition ? Qu'on ne filme pas son sexe en gros plan. "Ça ne me dérangeait pas qu'on me filme en train de me masturber ou sur une scène de cunni, mais je ne voulais pas qu'on le voie, conclut-elle. Non pas que j'ai un problème avec mon sexe, mais je trouvais que ça n'avait pas de raison d'être, par rapport à ce que je suis aujourd'hui. J'ai mis ce veto-là."

