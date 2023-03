Quotidien, une émission "perverse" : Brigitte Lahaie atomise le show de Yann Barthès

Entre Touche pas à mon poste d'un côté et Quotidien de l'autre, les deux talk ont tendance à captiver deux audiences bien distinctes. Et visiblement, Brigitte Lahaie a clairement choisi son camp. Invitée dans l'émission de Jordan De Luxe, Chez Jordan, ce lundi 20 mars, celle qui a été connue grâce à une courte carrière dans l'univers du X n'a pas manqué de "parler vrai" et donner son avis plutôt tranché sur l'émission présentée par Yann Barthès sur TMC. "Il y a une émission que je déteste, c'est une émission qui prend tout de haut et sort des extraits d'autres émissions avec du genre nous on n'aurait jamais fait ça et franchement je trouve que c'est une émission qui est très perverse", a-t-elle fait savoir.

Jordan De Luxe a alors paru plutôt décontenancé par ses propos à l'encontre de Quotidien. L'animatrice radio Brigitte Lahaie a alors continué : "Vous voulez que je parle vrai. Je suis sur une radio qui parle vrai. Cyril Hanouna il fait un show, après on aime, on aime pas. Il fait son show, il le fait très bien. J'ai des amis qui me disent c'est vachement intelligent, j'ai été regardé, je me fais mon opinion et voilà ce que je pense de cette émission", a-t-elle fait savoir. Au cours de cet entretien, Brigitte Lahaie n'a pas qu'atomiser l'émission de Yann Barthès mais elle a aussi fait une révélation choc sur sa vie sentimentale.

Un divorce houleux

Celle qui a l'habitude d'aider des auditeurs sur des questions sexo, a révélé être en plein divorce de son compagnon Patrick, cet homme mystère qui préfère évoluer dans l'ombre. Un divorce houleux pas vraiment évident notamment pour lui, à en croire ses confidences. "Alors d'abord je suis en divorce, c'est un scoop c'est la première fois que je le dis. [...] On a eu quinze ans de chouette relation, c'est déjà pas mal. Je suis en train mais il a pas l'air d'avoir très envie, a-t-elle fait savoir dans Chez Jordan. Ce qui est difficile c'est quand on se rend compte que le couple va plus bien, on fait tout pour essayer de le sauver, c'est un peu mon métier. On se rend compte qu'à un moment donné, faut arrêter, finalement on finit par se parler pas très bien, même pour lui c'est mieux."