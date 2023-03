Yann Barthès crée un malaise dans Quotidien : "C'est super gênant !", un grand acteur "embarrassé" dans l'émission

A l'occasion de la sortie du nouveau volet de John Wick, réalisé par Chad Stahelski, le cinéaste et l'acteur Keanu Reeves étaient attendus à Paris pour la promotion du film, en salles le 22 mars prochain. Le duo a fait escale dans l'émission Quotidien présentée par Yann Barthès sur TMC. Pas peu fier de recevoir Keanu Reeves sur son plateau, l'animateur de 48 ans n'a pas tari d'éloges envers lui. Après avoir pitché le film et donné envie aux téléspectateurs d'aller découvrir la suite des aventures du héros, Yann Barthès s'est intéressé de plus près au comédien par le prisme du réalisateur pour lequel il a tourné.

Keanu Reeves étant considéré comme le "mec le plus cool de la planète", Yann Barthès a voulu en avoir le coeur net en demandant à Chad Stahelski de confirmer, étant le mieux placé pour répondre à la question. Mais à peine la demande faite, Keanu Reeves a esquissé un rire gêné, traduisant son malaise face à autant d'estime à son égard : "Mon Dieu, c'est embarrassant ! Qu'est-ce que vous faites ici ? C'est super gênant !" Après cette intervention qui a bien fait rire le public et les chroniqueurs, Yann Barthès a enfoncé le clou, gentiment et tout en douceur : "C'est quel genre de star en tournage Keanu Reeves ?" De quoi asséner le coup de grâce à l'acteur : "Mon Dieu, c'est de pire en pire ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ?"

Une grande source d'inspiration

Chad Stahelski a tenté de répondre sans faire grandir l'embarras dans lequel se trouvait son acteur : "Je dirais que c'est un formidable partenaire qui collabore très bien. (...) L'équipe est là pour le soutenir, c'est la magie de John Wick ! On essaie vraiment de tout faire, on donne tout ce qu'on a. De mon point de vue, Keanu inspire vraiment tout le monde et c'est quelque chose qui nous aide à nous donner à fond, c'est comme ça qu'on peut filmer dans beaucoup de pays et qu'on peut continuer pour mobiliser tout le monde et faire en sorte que tout le monde se donne à fond. C'est une grande source d'inspiration." Des mots justes et parfaits pour donner du baume au coeur de l'homme parfois brisé par la vie.