Keanu Reeves : Son histoire d'amour tragique avec Jennifer Syme

Alors qu'il est au sommet de la gloire après la sortie du film Matrix, Keanu Reeves vit un véritable drame dans sa vie privée. En 1999, Jennifer Syme, la petite amie de l'acteur alors âgée de 27 ans, donne naissance à une fille mort-née. Sous le choc, le couple prénomme leur fille Ava Archer Syme-Reeves avant de l'enterrer quelques jours plus tard. Un traumatisme impossible à surmonter pour les amoureux qui décident de rompre rapidement.

Deux ans plus tard, en avril 2001, Jennifer Syme trouve la mort dans un terrible accident de voiture à seulement 29 ans. Désemparé, l'acteur perd brutalement son ancienne compagne qui était sous l'emprise de médicaments et d'alcool au moment du drame. Après une cérémonie extrêmement dure à vivre pour l'acteur, son ex-compagne a été enterrée dans le Westwood Village Memorial Park Cemetery à Los Angeles, en Californie, près de la tombe de sa fille Ava.

Deux deuils impossibles pour Keanu qui semblait depuis avoir tiré un trait sur l'amour. Interviewé par Gala à l'occasion de la sortie de John Wick 2 en 2017, il confiait le coeur lourd : "Je pense qu'on ne peut jamais vraiment oublier ces choses-là..." En plein travail sur la trilogie Matrix (1999-2003) au moment de la mort de sa fille et de son ex, l'acteur avait également révélé avoir trouvé la force de ne pas sombrer grâce à sa vie professionnelle.

Je ne suis simplement pas encore prêt

"Peut-être que je ne suis simplement pas encore prêt à vivre la version traditionnelle de l'amour" révélait-il à Gala avant d'ajouter : "Pour le moment me marier, fonder une famille n'est pas ma priorité". Le mariage ne semble d'ailleurs pas faire rêver la star qui semblait penser qu'il était, la plupart du temps, très éphémère. "Je n'arrête pas d'entendre des amis me dire : 'Hé, je vais me marier !' Je n'ai pas le temps de les féliciter que j'entends ensuite rapidement dire : 'Au fait, tu sais, je vais certainement divorcer'" disait-il avec ironie.

Mais l'amour arrive souvent au moment où l'on ne n'y attend pas... Même dans les coeurs les plus sombres. En novembre 2019, l'acteur a ainsi officialisé sa relation avec la photographe Alexandra Grant sur le tapis rouge du LACMA Art + Film Gala à Los Angeles. Les amoureux se fréquenteraient en réalité depuis des années comme le confiait l'actrice Jennifer Tilly, proche du couple. En effet, Keanu avait posé pour la photographe de 46 ans en 2017 pour l'ouvrage Shadows dans lequel l'acteur avait joué les modèles. C'est à cette occasion que Keanu lui aurait tapé dans l'oeil... Et on la comprend !