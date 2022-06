Keanu Reeves en couple avec Alexandra Grant : première apparition après deux ans d'absence !

Ils nous avaient manqué ! Keanu Reeves et sa compagne Alexandra Grant ont fait leur retour public le week-end dernier du côté de Los Angeles lors d'un Gala de charité. Une apparition du couple que l'on attendait plus, près de deux ans après leur dernier tapis rouge. Et visiblement leur complicité n'a pas pris une ride.

C'est au Gala MOCA, une collecte de fonds qui s'est déroulée au Musée d'art contemporain de Los Angeles qu'eu lieu cette étonnante apparition. Après deux ans d'absence, le célèbre acteur de Matrix et l'artiste ont balayé les rumeurs qui les disaient séparés pour afficher au grand jour leur relation. Kenau, avec ses cheveux longs maintenant bien connus, arborait un magnifique costume bleu sur une chemise blanche. Quant à Alexandra, c'est pour une superbe élégante robe longue rouge qu'avait porté son choix. Les deux amoureux sont restés très proches durant la totalité de l'événement (voir diaporama).

Keanu et Alexandra se fréquentent officiellement depuis 2019 et une arrivée bras dessus bras dessous au gala de LACMA. Avant cela, les deux s'étaient rencontrés en 2010 et étaient restés proches. En 2017, ils avaient même créé une maison d'édition de livres d'art baptisée X Artists' Books. Le temps a finalement fait d'eux plus que des amis.

La relation avec Alexandra a été comme une renaissance sentimentale pour l'acteur, qui ne s'était plus affiché avec une femme depuis le déces brutal de son ex, Jennifer Lyme, en 2001. Une période terrible pour l'acteur qui, malgré sa réussite à l'écran dans Matrix (1999) est touché par deux drames coup sur coup. D'abord l'accouchement de Jennifer d'un bébé mort-né. Un événement qui va fragiliser le couple et faire basculer la jeune femme de 27 ans à l'époque dans la dépression. Cette dernière finira par se tuer dans un accident de la route causé par un mélange de l'alcool avec les médicaments. L'acteur aura mis près de 20 ans à retrouver l'amour.