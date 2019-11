Keanu Reeves en couple avec... Helen Mirren ?

Samedi 2 novembre 2019, Keanu Reeves s'est rendu au LACMA, à Los Angeles. L'acteur de 55 ans répondait à l'invitation du musée californien, qui organisait son gala annuel, l'"Art + Film Gala". Élégant en costume trois-pièces noir et bottes marron, Keanu s'est présenté aux photographes, accompagné d'une femme, sa compagne, Alexandra Grant.

L'artiste de 46 ans et l'acteur se connaissent depuis de nombreuses et l'annonce de leur relation a fait le bonheur des fans pour deux raisons : Keanu, l'éternel Internet boyfriend a connu une vie amoureuse trouble, et Alexandra Grant est une femme de sa tranche d'âge.

Mais Twitter s'est aussi emballé pour une autre raison : de nombreuses personnes ont bien cru que la femme au bras de l'interprète de Néo dans Matrix était Helen Mirren. Cette actrice britannique oscarisée est notamment connue pour son interprétation de la reine Élisabeth II dans le film The Queen.

"Je ne portais pas mes lunettes et j'ai d'abord cru, à juste titre, qu'il était en couple avec Helen Mirren, ce que j'aurais tout autant aimé", a tweeté un fan. "Keanu Reeves est en couple avec une femme de mon âge qui ressemble à Helen Mirren et je n'ai jamais autant été attiré par lui", écrit un autre. "Quelqu'un d'autre a pensé, en voyant cette photo, qu'elle ressemblait à Helen Mirren ?" pouvait-on encore lire.

Si elle a une quinzaine d'années de plus qu'Alexandra Grant, il est vrai que les deux femmes présentent des similitudes : port de tête royal, cheveux blancs impeccables, visage oval et élégance innée.

Interrogée sur cette confusion par ET Online, Helen Mirren s'est dite "très flattée parce qu'elle [Alexandra Grant, NDLR] est charmante". Helen et Keanu se connaissent très bien puisque l'acteur a travaillé sur l'Associé du Diable, en 1997 avec... le mari d'Helen Mirren, le réalisateur Taylor Hackford. "C'est une femme très chanceuse et je suis sûre qu'il est chanceux aussi", conclue-t-elle.

Avant Alexandra Grant, Keanu Reeves a vécu une brève relation avec l'actrice China Chow, en 2008. Sept ans plus tôt, il perdait son ex-compagne, Jennifer Syme.