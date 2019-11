Keanu Reeves en couple : l'acteur officialise avec Alexandra Grant

Alexandra Grant était le parfait date de cette prestigieuse soirée, rendue possible grâce à la maison Gucci. La femme de 46 ans exerce justement le métier d'artiste. Née dans l'État de l'Ohio et résidant à Los Angeles, Alexandra est spécialisée dans la sculpture, la peinture, le dessin, la vidéo et la photographie. Ses oeuvres ont été exposées dans plusieurs villes dans le monde, dont Paris.

La date, exacte ou approximative, du début de sa romance avec Keanu Reeves est inconnue. Les deux amoureux se connaissent depuis plusieurs années. Ils se sont même associés, en 2017, pour créer une maison d'édition de livres d'art baptisée X Artists' Books.

Keanu Reeves et Alexandra Grant n'ont pas caché leur relation. Avant sa sortie au LACMA, le couple s'est rendu à plusieurs autres événements médiatisés, dont le gala d'un autre musée californien, le MOCA (Musée d'Art Contemporain), en mai dernier, ainsi que le défilé Saint Laurent, à Malibu, au mois de juin. Keanu Reeves y avait assisté en qualité d'ambassadeur de la maison française.

Cette histoire d'amour fait le bonheur des admirateurs de John Wick (son personnage dans la saga éponyme). Avant Alexandra Grant, Keanu Reeves a vécu une brève relation avec l'actrice China Chow, en 2008. Sept ans plus tôt, il perdait son ex-compagne, Jennifer Syme.

La relation de Keanu Reeves et Jennifer Syme avait commencé en 1998. Jennifer était tombée enceinte l'année suivante, et avait donné naissance à un enfant mort né. L'actrice et assistante de production et Keanu Reeves avaient rompu peu de temps après le drame.

Jennifer Syme est morte le 2 avril 2001, victime d'un accident de voiture. La veille, elle avait assisté à une soirée chez Marylin Manson. Ramenée à son domicile par un ami, Jennifer Syme était retournée au domicile du chanteur, et avait heurté trois voitures stationnées sur sa route.

Une autopsie avait révélé que la défunte était en état d'ébriété. Lors de sa mort, Jennifer Syme souffrait de dépression et suivait un traitement médical.