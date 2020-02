Matrix 4 : Keanu Reeves soutenu par sa compagne Alexandra Grant en tournage

En plein tournage de Matrix 4, Keanu Reeves peut compter sur le soutien de sa compagne Alexandra Grant. Le 24 février 2020, le couple a été aperçu à San Francisco, où les premières scènes du film tant attendu sont tournées depuis quelques jours, prétendument sous le nom de code "Project Ice Cream" ["projet crème glacée", NDLR]. Le long métrage est coécrit et réalisé par Lana Wachowski, qui avait déjà dirigé les trois premiers films en 1999 et 2003. Les actrices Carrie-Anne Moss (Trinity) et Jada Pinkett Smith (Niobe) seront elles aussi de retour.

Entre deux prises, l'interprète de Neo passe donc du bon temps en compagnie de celle qui partage sa vie depuis plusieurs années. Le couple est si discret qu'il a fallu attendre une apparition main dans la main lors de la soirée LACMA Art+ Film Gala de Los Angeles, en novembre 2019, pour que les médias et le public prennent connaissance de cette romance. Dès 2017, Keanu Reeves et Alexandra Grant, artiste photographe de 46 ans, avaient pourtant joint leurs talents le temps d'un livre de photos intitulé Shadows, pour lequel le comédien de 55 ans avait joué les modèles. Ensemble, ils l'avaient notamment présenté à Paris.

À en croire une amie du couple, la comédienne Jennifer Tilly, Keanu Reeves et sa compagne "cool, élégante et très discrète", seraient parfaitement assortis : "Il n'est pas du genre à chercher l'attention, c'est un gars très discret, et je pense que tout le monde est devenu dingue parce qu'ils forment une sorte de couple parfait, avait-elle confié au New York Post, le 6 février dernier. Ce n'est pas une romance hollywoodienne tape-à-l'oeil."