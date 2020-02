Keanu Reeves et Alexandra Grant : Le couple se fréquente depuis des années !

L'apparition de Keanu Reeves et sa compagne Alexandra Grant a fait grand bruit en novembre dernier, lors de la soirée LACMA Art + Film Gala de Los Angeles. Pourtant, si cette sortie à deux a été interprétée comme une officialisation en bonne et due forme, une amie du couple, l'actrice Jennifer Tilly, vient de révéler qu'ils se fréquentent depuis des années. Le 6 février 2020, la comédienne aperçue dans les films Chucky s'est confiée sur cette romance surprise au New York Post.

"Je me souviens, il y a quelques années, environ un an et demi, Alexandra a dit 'Keanu Reeves est mon petit ami'. Et j'ai dit 'Attends. Quoi ? Quoi ? Quoi ?'. Elle était tellement cool que je pensais qu'elle était lesbienne, a raconté Jennifer Tilly. C'est vraiment étonnant pour moi, parce que ces cinq derniers mois, d'un coup, elle est allée à un événement avec lui et tout le monde est devenu fou, du genre 'C'est sa nouvelle copine', parce qu'elle est allée à beaucoup d'événements avec lui. Et puis il est soudainement apparu qu'ils sortaient depuis des années." La star de Matrix et l'artiste photographe de 46 ans se connaissaient déjà en 2017 puisqu'ils avaient présenté ensemble leur ouvrage Shadows à Paris. Un livre de photos pour lequel l'acteur de 55 ans avait joué les modèles.

Amie d'Alexandra Grant depuis des années, Jennifer Tilly ajoute que sa copine, qu'elle qualifie de "cool, élégante et très discrète", est la parfaite moitié pour Keanu Reeves : "Je l'ai vu lors de l'inauguration de sa dernière exposition, et il n'est pas du genre à chercher l'attention, c'est un gars très discret, et je pense que tout le monde est devenu dingue parce qu'ils forment une sorte de couple parfait (...). Ce n'est pas une romance hollywoodienne tape-à-l'oeil." Un couple "très branché et bohème" qui ne serait pas du genre à se marier.