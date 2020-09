Brigitte Lahaie maman ? Elle explique pourquoi elle n'a jamais eu d'enfants

La carrière avant tout ? Oui et non. Brigitte Lahaie a certes enchaîné les films et les interventions à la radio... mais si elle a décidé qu'elle ne serait jamais mère, c'est pour une tout autre raison. Ce choix, parfaitement délibéré, elle l'a expliqué dans les colonnes du magazine Gala. "Je n'ai rien contre les enfants, mais je n'ai jamais éprouvé le besoin d'en avoir, précise-t-elle. Après mûre réflexion, je crois que je ne ressens pas de désir d'éternité, celui de laisser mes gènes derrière moi, après ma mort."

Toutes les autres cases, elle les coche aisément. Brigitte Lahaie a tourné dans plus de 115 films, elle a poursuivi sa carrière sur les ondes en rejoignant Sud Radio en 2016. Elle vit également un bonheur quasi sans tâche auprès de l'homme qu'elle aime : son mari, Patrick, un spécialiste en immobilier de bureau, polytechnicien, qui refuse d'être médiatisé. "Le mariage fait partie des expériences qu'il faut vivre, poursuit son épouse. Plus jeune, ça me paraissait inconcevable, puis j'ai décidé qu'il était temps de me ranger. Ça se passe bien. Nous nous connaissons depuis 2002 et nous sommes deux amis. On se fait confiance, on se repose l'un sur l'autre. En revanche, je lui ai imposé mon style de vie, et nous ne vivons ensemble que trois et demi par semaine."