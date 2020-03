Brigitte Macron, reine du style : zoom sur quelques looks marquants

Depuis mai 2017, Brigitte Macron évolue sous l'oeil des médias. Scrutée pour son rôle et ses actions, aussi bien auprès de son époux Emmanuel Macron qu'en son nom propre, la première dame voit aussi son look souvent décortiqué.

Dans les premiers temps, l'ancienne professeure adoptait un look très officiel : robe droite et escarpins étaient souvent de mise. Mais, après avoir pris la mesure de sa fonction, Brigitte Macron a laissé sa personnalité transparaître dans ses choix stylistiques, s'autorisant des tenues plus casual. Il n'est pas rare de la voir porter un jean avec baskets, mais avec la touche chic qui va bien, en ajoutant un blazer par exemple.

Aujourd'hui, elle a conquis le coeur de toutes les fashionistas et a même suscité la création d'un compte fan Instagram dédié : @thebrigittestyle. Une galerie de looks que nous vous proposons d'apprécier à travers notre vidéo ci-dessus.