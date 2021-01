Bruce Kirby : Mort de l'acteur de Columbo, les adieux émouvants de son fils

Avec une carrière s'étendant dans deux décennies, Bruce Kirby avait joué dans de nombreux long-métrages, notamment dans Les Muppets, le film (1979), Armé et dangereux (1986), Balance maman hors du train (1987), Collision (2004) ou encore 2H22 (2008).

Bruce Kirby laisse derrière un fils, John et son épouse, Rosalyn. Il avait également accueilli un garçon prénommé Bruno, décédé en 2006 d'une leucémie, à l'âge de 57 ans. "Il était un père génial. Il nous aimait Bruno et moi. Merci papa pour tout ce que tu m'as appris sur le jeu d'acteur et comment avoir une forte éthique de travail. Tu vas me manquer et je t'aimerai toujours. Je suis content que tu sois là-haut avec Bruno et tant de gens que tu as aimé", a tendrement conclu son fils John.